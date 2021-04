Attentato a Capitol Hill, l’assalitore era un seguace della Nation if Islam (ma Biden non lo dice) (Di sabato 3 aprile 2021) Washington, 3 apr – Attentato a Capitol Hill, nella capitale Usa: ieri un afroamericano 25enne, Noah Green, seguace della Nation of Islam, ha ucciso un agente di polizia e ferito un secondo a coltellate prima di essere ucciso a sua volta. Green ha lanciato la sua auto, una berlina blu, contro una delle barriere che proteggono il Congresso degli Stati Uniti e poi si è scagliato, armato di coltello, contro gli agenti. Morto sul colpo l’agente William Evans, ricoverato in ospedale il collega. Green poi è stato ucciso dalla polizia. L’Attentatore, Noah Green, era un seguace della Nation of Islam, “setta Islamica militante” ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 aprile 2021) Washington, 3 apr –, nella capitale Usa: ieri un afroamericano 25enne, Noah Green,of, ha ucciso un agente di polizia e ferito un secondo a coltellate prima di essere ucciso a sua volta. Green ha lanciato la sua auto, una berlina blu, contro una delle barriere che proteggono il Congresso degli Stati Uniti e poi si è scagliato, armato di coltello, contro gli agenti. Morto sul colpo l’agente William Evans, ricoverato in ospedale il collega. Green poi è stato ucciso dalla polizia. L’re, Noah Green, era unof, “settaica militante” ...

