Vaccini ai calciatori? Gasperini: “Sono pochi, prima chi è più in pericolo” (Di venerdì 2 aprile 2021) Il dubbio della vigilia riguarda l’ultimo controllo tamponi ai due azzurri, Toloi e Pessina: al momento entrambi negativi e in teoria disponibili, ma solo domani mattina si saprà l’esito definitivo. E ora comincia la volata finale? Con l’Udinese all’andata… Gasperini fa il punto: “Loro Sono un’ottima squadra, sapevamo che è una formazione di valore e che sarebbe uscita dalla zona pericolosa della classifica, ma non per questo contro di loro sarà meno difficile. La nostra situazione? Fisicamente Sono tutti a posto, solo De Roon ha un problema alla caviglia che sembra superabile. Oggi faremo il primo allenamento con tutti e quindi tutti insieme eravamo rimasti alla partita con il Verona.. C’è un po di incertezza, però abbiamo motivazioni forti”. Qualcuno a Zingonia c’era… “Chi è rimasto è riuscito ad allenarsi bene, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 aprile 2021) Il dubbio della vigilia riguarda l’ultimo controllo tamponi ai due azzurri, Toloi e Pessina: al momento entrambi negativi e in teoria disponibili, ma solo domani mattina si saprà l’esito definitivo. E ora comincia la volata finale? Con l’Udinese all’andata…fa il punto: “Loroun’ottima squadra, sapevamo che è una formazione di valore e che sarebbe uscita dalla zonasa della classifica, ma non per questo contro di loro sarà meno difficile. La nostra situazione? Fisicamentetutti a posto, solo De Roon ha un problema alla caviglia che sembra superabile. Oggi faremo il primo allenamento con tutti e quindi tutti insieme eravamo rimasti alla partita con il Verona.. C’è un po di incertezza, però abbiamo motivazioni forti”. Qualcuno a Zingonia c’era… “Chi è rimasto è riuscito ad allenarsi bene, ...

