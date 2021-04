“Tenere chiusa tutta Italia tutto aprile è sequestro di persona”. Salvini attacca ancora Speranza (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – “Tenere chiusa tutta Italia tutto il mese di aprile è un sequestro di persona“: Matteo Salvini torna alla carica contro il ministro della Salute Roberto Speranza. “E’ inaccettabile sentire dire da qualche ministro per scelta politica oggi per tutto aprile non se ne parla. Non è moralmente equo e non è su base scientifica. Se Speranza dopo Pasqua continuerà a intestardirsi sul rosso a prescindere dai dati fa un torto agli Italiani. E’ una scelta politica e ideologica probabilmente qualcuno preferisce Tenere tutto chiuso per scelta ideologica a prescindere. Sono stufo di scelte ideologiche e politiche sulla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – “il mese diè undi“: Matteotorna alla carica contro il ministro della Salute Roberto. “E’ inaccettabile sentire dire da qualche ministro per scelta politica oggi pernon se ne parla. Non è moralmente equo e non è su base scientifica. Sedopo Pasqua continuerà a intestardirsi sul rosso a prescindere dai dati fa un torto aglini. E’ una scelta politica e ideologica probabilmente qualcuno preferiscechiuso per scelta ideologica a prescindere. Sono stufo di scelte ideologiche e politiche sulla ...

