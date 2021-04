Sicilia, Musumeci fuori controllo all’Ars: niente scuse per il caos dati Covid ma attacca l’opposizione e Crocetta (che non c’è) (Di venerdì 2 aprile 2021) Una caduta di stile, nella migliore delle ipotesi. Una completa perdita di controllo, nella peggiore. Chi si aspettava delle scuse da Nello Musumeci dopo che la Sicilia è stata travolta dall’inchiesta sui dati dei contagi del Covid è rimasto deluso. Molto deluso, visto che il governatore è arrivato ad attaccare l’opposizione e il suo predecessore, Rosario Crocetta, rievocando la brutta storia dello sbiancamento anale: un’operazione mai compiuta dall’ex presidente di centrosinistra. Una storia falsa, ma che da tempo circola nei corridoi del potere Siciliano, agitata come calunnia nei confronti dell’ex governatore. Da lì Musumeci l’ha trascinata nel luogo più alto della politica sull’isola: palazzo dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Una caduta di stile, nella migliore delle ipotesi. Una completa perdita di, nella peggiore. Chi si aspettava delleda Nellodopo che laè stata travolta dall’inchiesta suidei contagi delè rimasto deluso. Molto deluso, visto che il governatore è arrivato adree il suo predecessore, Rosario, rievocando la brutta storia dello sbiancamento anale: un’operazione mai compiuta dall’ex presidente di centrosinistra. Una storia falsa, ma che da tempo circola nei corridoi del potereno, agitata come calunnia nei confronti dell’ex governatore. Da lìl’ha trascinata nel luogo più alto della politica sull’isola: palazzo dei ...

fattoquotidiano : REGIONE SICILIA Sarà che da tempo ormai la maggioranza di centrodestra dava segni di cedimento, ma è oggi che si è… - fattoquotidiano : Covid Sicilia, il delfino di Musumeci che spingeva per l’accordo con la Lega di Salvini: ecco chi è Razza, l’assess… - MauSci : Sicilia, Musumeci fuori controllo all’Ars: niente scuse per il caos dati Covid ma attacca Crocetta (che non c’è). P… - LiveAvanti : Check out this article: Regione Sicilia: Altri pasticci sui dati dei contagi. Richieste le dimissioni di Musumeci -… - Nebrodinotizie : I sindacati avevano chiesto al presidente della @Regione_Sicilia @Musumeci_Staff, la chiusura dei supermercati nei… -