Serino, in giro nel centro abitato con fare sospetto: foglio di via e sanzione per tre uomini (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (AV) – CONTRASTO AI FURTI: TRE uomini ALLONTANATI CON foglio DI VIA OBBLIGATORIO. Serino (Av) – Prosegue l'azione dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. I Carabinieri della Stazione di Serino, nel corso di un servizio perlustrativo per la verifica del rispetto delle misure imposte per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed alla prevenzione dei reati in genere, hanno sorpreso tre uomini che si aggiravano con fare sospetto nel centro abitato di Serino. Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo.

