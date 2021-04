Serie B, 31a giornata: vola il Lecce, stop per Venezia e Cittadella (Di venerdì 2 aprile 2021) È andata in archivio la 31a giornata del campionato di Serie B che, dopo la sosta delle Nazionali, è tornata sotto ai riflettori: il Lecce si conferma sempre più in zona promozione diretta, mentre le inseguitrici dei salentini steccano. Risorge il Pescara che vince contro il Pisa. Una giornata che passerà alla storia di questa stagione di Serie B per dei risultati davvero incredibili. Il Cosenza, nel primo pomeriggio, è riuscito a piegare l’Ascoli 2-1 facendo un passo avanti davvero importante nella corsa salvezza. Di contro, i bianconeri sono invischiati ancor di più nella zona caldissima. Il primo dei risultati sorprendenti arriva da Pescara con i padroni di casa che sono riusciti a vincere con un netto 3-1 contro un Pisa con velleità di playoff: gli abruzzesi prendono una boccata d’ossigeno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) È andata in archivio la 31adel campionato diB che, dopo la sosta delle Nazionali, è tornata sotto ai riflettori: ilsi conferma sempre più in zona promozione diretta, mentre le inseguitrici dei salentini steccano. Risorge il Pescara che vince contro il Pisa. Unache passerà alla storia di questa stagione diB per dei risultati davvero incredibili. Il Cosenza, nel primo pomeriggio, è riuscito a piegare l’Ascoli 2-1 facendo un passo avanti davvero importante nella corsa salvezza. Di contro, i bianconeri sono invischiati ancor di più nella zona caldissima. Il primo dei risultati sorprendenti arriva da Pescara con i padroni di casa che sono riusciti a vincere con un netto 3-1 contro un Pisa con velleità di playoff: gli abruzzesi prendono una boccata d’ossigeno ...

