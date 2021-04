Resistenza, festa a Monte Sole salta? Portate fiori sui luoghi della memoria (Di venerdì 2 aprile 2021) BOLOGNA – Un’altra primavera in piena emergenza sanitaria, un altro 25 aprile senza celebrazioni per la Festa della Liberazione in presenza. Questo però non ferma l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) e non ferma, soprattutto, la tradizionale festa sulle colline di Monte Sole, a Marzabotto che, anche se online, ci sarà. Non mancherà però anche la presenza fisica e simbolica, grazie all’iniziativa #equestoèilfiore, lanciata da Anpi nazionale e rilanciata dalle associazioni locali. In pratica, Anpi Marzabotto, insieme al livello provinciale di Bologna e all’associazione familiari delle vittime di Monte Sole, chiede di portare un fiore sulle lapidi, nelle vie o nelle piazze dedicate alla memoria dei resistenti. “Senza dover fare chilometri e soprattutto senza dover fare assembramenti, l’idea è quella di portare un fiore per ricordare e ricordarsi”, scrive Anpi. Ognuno porterà il fiore singolarmente ma poi può condividere il gesto sui social e magari “accorgersi che altri e altre hanno portato un altro fiore allo stesso caduto o ad altri e altre caduti. Un modo per stare insieme anche se da lontano”, scrive Anpi rilanciando l’iniziativa su Facebook. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) BOLOGNA – Un’altra primavera in piena emergenza sanitaria, un altro 25 aprile senza celebrazioni per la Festa della Liberazione in presenza. Questo però non ferma l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) e non ferma, soprattutto, la tradizionale festa sulle colline di Monte Sole, a Marzabotto che, anche se online, ci sarà. Non mancherà però anche la presenza fisica e simbolica, grazie all’iniziativa #equestoèilfiore, lanciata da Anpi nazionale e rilanciata dalle associazioni locali. In pratica, Anpi Marzabotto, insieme al livello provinciale di Bologna e all’associazione familiari delle vittime di Monte Sole, chiede di portare un fiore sulle lapidi, nelle vie o nelle piazze dedicate alla memoria dei resistenti. “Senza dover fare chilometri e soprattutto senza dover fare assembramenti, l’idea è quella di portare un fiore per ricordare e ricordarsi”, scrive Anpi. Ognuno porterà il fiore singolarmente ma poi può condividere il gesto sui social e magari “accorgersi che altri e altre hanno portato un altro fiore allo stesso caduto o ad altri e altre caduti. Un modo per stare insieme anche se da lontano”, scrive Anpi rilanciando l’iniziativa su Facebook.

