Policlinico Vanvitelli: vaccino anti Covid 19 in auto per pazienti fragili non deambulanti (Di venerdì 2 aprile 2021) Policlinico Vanvitelli di Napoli: somministrazioni del vaccino in auto per pazienti fragili non deambulanti. In linea con la campagna vaccinale regionale, continua la somministrazione anti-Covid per i pazienti fragili, in cura presso il Policlinico Vanvitelli di Napoli, che viene eseguita in auto (per pazienti non deambulanti). Nei locali dell'Edificio 3 di Cappella Cangiani, dove è

