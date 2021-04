Pirlo: “Niente derby, non so quando torneranno Arthur, McKennie e Dybala” (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato il derby col Torino in conferenza stampa. Prima di rispondere alle domande dei cronisti, ha annunciato quanto segue. Voglio parlare di quanto successo l’altra sera. I tre giocatori coinvolti (Arthur, Dybala e McKennie, ndr) non saranno convocati e torneranno a lavorare col tempo, vedremo quando. Non voglio più parlare di questo discorso. Quindi ha parlato così della gara di domani. L’approccio è vincere tutte le partite, quindi vogliamo farlo anche domani. Siamo una squadra di campioni, che ha già vissuto tanti momenti di difficoltà. Abbiamo voglia di rivalsa e di dimostrare che siamo un gruppo fantastico. Alex Sandro ha recuperato dall’infortunio. Cristiano Ronaldo l’ho ritrovato bene dopo la nazionale, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha presentato ilcol Torino in conferenza stampa. Prima di rispondere alle domande dei cronisti, ha annunciato quanto segue. Voglio parlare di quanto successo l’altra sera. I tre giocatori coinvolti (, ndr) non saranno convocati ea lavorare col tempo, vedremo. Non voglio più parlare di questo discorso. Quindi ha parlato così della gara di domani. L’approccio è vincere tutte le partite, quindi vogliamo farlo anche domani. Siamo una squadra di campioni, che ha già vissuto tanti momenti di difficoltà. Abbiamo voglia di rivalsa e di dimostrare che siamo un gruppo fantastico. Alex Sandro ha recuperato dall’infortunio. Cristiano Ronaldo l’ho ritrovato bene dopo la nazionale, ...

