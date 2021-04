Pasqua, mons. Felice Accrocca: “Non facciamo morire la speranza” (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Carissimi, a Natale vi scrivevo che eravamo costretti a una festa inedita, nella quale eravamo impediti di abbracciarci, stringere mani, perché la salvezza è oggi garantita dalla distanza, ciò che potrebbe isolarci progressivamente anche dopo che la pandemia sarà passata. Pure in questa Pasqua sarà lo stesso e la cosa ci pesa ancor più, perché avvertiamo tutti la stanchezza di una situazione che ci tocca dal punto di vista economico, affettivo, relazionale“. Inizia così la lettera di Pasqua dell’arcivescovo di Benevento mon. Felice Accrocca. “In questo clima di sfiducia crescente, il rischio più grande è quello di uccidere la speranza, di sentirci morire dentro, incapaci di vedere un futuro davanti a noi, di avanzare nel cammino stanchi e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Carissimi, a Natale vi scrivevo che eravamo costretti a una festa inedita, nella quale eravamo impediti di abbracciarci, stringere mani, perché la salvezza è oggi garantita dalla distanza, ciò che potrebbe isolarci progressivamente anche dopo che la pandemia sarà passata. Pure in questasarà lo stesso e la cosa ci pesa ancor più, perché avvertiamo tutti la stanchezza di una situazione che ci tocca dal punto di vista economico, affettivo, relazionale“. Inizia così la lettera didell’arcivescovo di Benevento mon.. “In questo clima di sfiducia crescente, il rischio più grande è quello di uccidere la, di sentircidentro, incapaci di vedere un futuro davanti a noi, di avanzare nel cammino stanchi e ...

