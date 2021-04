Occhio al New Deal di Biden. Scrive Crolla (AmCham) (Di venerdì 2 aprile 2021) Presentato ieri a Pittsburgh, in Pennsylvania (città dell’acciaio, quasi a voler dare un senso di rinascita dalle fondamenta di quella “America che produce” troppo spesso lasciata indietro), l’American Jobs Plan di Joe Biden. Un New Deal 2.0, un discorso ricco di riferimenti al padre del piano che nel 1933 seppe far rinascere il Paese, Franklin D. Roosevelt, senza dimenticarsi il Great Society tanto caro a Lyndon Johnson. Un piano epocale di investimenti pubblici per oltre 2 trilioni di dollari in 8 anni (finanziato attraverso un consistente aumento delle tasse per le imprese, come testimoniato dall’opposizione repubblicana), per “creare milioni di posti di lavoro, ricostruire le infrastrutture del Paese; riposizionare gli Stati Uniti nella competizione globale con la Cina”. L’obiettivo dichiarato è quello di rinnovare la più resiliente e innovativa ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 aprile 2021) Presentato ieri a Pittsburgh, in Pennsylvania (città dell’acciaio, quasi a voler dare un senso di rinascita dalle fondamenta di quella “America che produce” troppo spesso lasciata indietro), l’American Jobs Plan di Joe. Un New2.0, un discorso ricco di riferimenti al padre del piano che nel 1933 seppe far rinascere il Paese, Franklin D. Roosevelt, senza dimenticarsi il Great Society tanto caro a Lyndon Johnson. Un piano epocale di investimenti pubblici per oltre 2 trilioni di dollari in 8 anni (finanziato attraverso un consistente aumento delle tasse per le imprese, come testimoniato dall’opposizione repubblicana), per “creare milioni di posti di lavoro, ricostruire le infrastrutture del Paese; riposizionare gli Stati Uniti nella competizione globale con la Cina”. L’obiettivo dichiarato è quello di rinnovare la più resiliente e innovativa ...

