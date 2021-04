Molti utenti dei Google Pixel 4 lamentano un problema in particolare (Di venerdì 2 aprile 2021) La scalata al successo dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL non si è di certo arrestata: i Googlefonini sono ancora oggi molto apprezzati, anche se qualche lamentela al loro indirizzo è comunque arrivata. Come si legge su ‘reddit.com‘, non sono pochi gli utenti per niente soddisfatti del modo in cui vengono utilizzati i sensori di sblocco biometrici dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL. Alcuni proprietari si sentono ‘abbandonati’ dal colosso di Mountain View per il fatto che molte applicazioni Android non impiegano il sistema di sblocco biometrico del volto dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL (magari rientrate per caso in questa percentuale). Un utente in particolare sindaca il fatto di vedersi ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) La scalata al successo dei4 e4 XL non si è di certo arrestata: ifonini sono ancora oggi molto apprezzati, anche se qualche lamentela al loro indirizzo è comunque arrivata. Come si legge su ‘reddit.com‘, non sono pochi gliper niente soddisfatti del modo in cui vengono utilizzati i sensori di sblocco biometrici dei4 e4 XL. Alcuni proprietari si sentono ‘abbandonati’ dal colosso di Mountain View per il fatto che molte applicazioni Android non impiegano il sistema di sblocco biometrico del volto dei4 e4 XL (magari rientrate per caso in questa percentuale). Un utente insindaca il fatto di vedersi ...

Advertising

LuCaM1983 : @lbianchetti @alceo67 @robersperanza L'impressione di molti utenti è che il piano sia lo scellerato Zero Covid tant… - notizietecno : Instagram banna i video riciclati da TikTok - FvgTech On Air 031 - Instagram sta mettendo al bando i video di TikT… - f_random : @nomfup La maleducazione è propria dell'utente, non del mezzo e non è prerogativa solo di chi usa monopattini; a Ro… - lucaviscardi : Molti servizi cloud di @microsoftitalia pare siano down. Per molti utenti no teams e no xbox live! - a42nno : RT @mattinodipadova: Impossibilità di collegarsi, numero verde in crash: molti i disguidi segnalati nella prima mattinata da parte degli ut… -