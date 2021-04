Lilli Gruber getta la mascherina e bacia come la Boschi (Di venerdì 2 aprile 2021) Galeotto fu il bacio della Gruber smascherata La Verità, pagina 9, di Gustavo Bialetti Un bacio, affettuoso, veloce, ma smascherato. Anzi, «smascherinato». È sulle pagine del settimanale Chi che Maria Elena Boschi trova appagata la propria vendetta nei confronti di Lilli Gruber. La parlamentare di Italia Viva, lo scorso dicembre, era stata ospite di Otto e mezzo dove la Gruber le aveva chiesto spiegazioni su alcune foto pubblicate sempre da Chi in cui appariva senza mascherina insieme al fidanzato Giulio Berruti. «Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Le foto ci hanno colto quando l’avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie. Penso sia normale, essendo ormai congiunti, stiamo insieme», aveva spiegato la ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 2 aprile 2021) Galeotto fu il bacio dellasmascherata La Verità, pagina 9, di Gustavo Bialetti Un bacio, affettuoso, veloce, ma smascherato. Anzi, «sto». È sulle pagine del settimanale Chi che Maria Elenatrova appagata la propria vendetta nei confronti di. La parlamentare di Italia Viva, lo scorso dicembre, era stata ospite di Otto e mezzo dove lale aveva chiesto spiegazioni su alcune foto pubblicate sempre da Chi in cui appariva senzainsieme al fidanzato Giulio Berruti. «Io e il mio compagno indossavamo la. Le foto ci hanno colto quando l’avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie. Penso sia normale, essendo ormai congiunti, stiamo insieme», aveva spiegato la ...

