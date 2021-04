L’Agenzia Antidoping ferma la corsa di Schwazer verso i Giochi di Tokyo

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 aprile 2021) Niente sconti. Alex Schwazer non parteciperà a Tokyo 2020. Non fu complotto, non ci sono le prove: la WADA, l’agenzia mondiale antidoping, rimane ferma sulla sua posizione e replica al giudice di Bolzano Walter Pelino, che aveva archiviato il procedimento penale a carico del marcatore azzurro sostenendo che le provette di Schwazer erano state manomesse. Così la nota ufficiale della WADA: «Schwazer rimane ineleggibile per gareggiare fino al 7 luglio 2024». Ovvero fino all’ultimo giorno della squalifica che gli era stata inflitta nel 2016, quando alla vigilia delle Olimpiadi di Rio de Janeiro Schwazer era stato trovato positivo.