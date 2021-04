Juve, Pirlo non convoca Dybala, Arthur e McKennie per il derby (Di venerdì 2 aprile 2021) Dybala, McKennie e Arthur non convocati per il derby che la Juve giocherà domani contro il Torino. I 3 giocatori pagano così la ‘festa’ a cui hanno partecipato mercoledì violando le regole covid. “I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l’altra sera non sono convocati per la partita di domani: riprenderanno a lavorare poi col tempo e vedremo quando”, ha detto il tecnico bianconero Andrea Pirlo in conferenza. “La decisione l’ho presa io, per quanto riguarda la parte tecnica, e la società ha fatto il resto prendendo la propria parte di decisioni”, ha aggiunto. “Questo non è il momento” di organizzare una cena o una festa “per quello che sta succedendo nel mondo, non solo alla squadra. Non era il momento giusto per farlo per rispetto di tutti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 aprile 2021)nonti per ilche lagiocherà domani contro il Torino. I 3 giocatori pagano così la ‘festa’ a cui hanno partecipato mercoledì violando le regole covid. “I tre giocatori coinvolti nella cosa successa l’altra sera non sonoti per la partita di domani: riprenderanno a lavorare poi col tempo e vedremo quando”, ha detto il tecnico bianconero Andreain conferenza. “La decisione l’ho presa io, per quanto riguarda la parte tecnica, e la società ha fatto il resto prendendo la propria parte di decisioni”, ha aggiunto. “Questo non è il momento” di organizzare una cena o una festa “per quello che sta succedendo nel mondo, non solo alla squadra. Non era il momento giusto per farlo per rispetto di tutti ...

