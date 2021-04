Il mercato dei motocicli torna a rombare: boom di vendite a marzo (Di venerdì 2 aprile 2021) Mese di marzo positivo per le vendite di motocicli , secondo i dati diffusi oggi dall'associazione di produttori Confindustria Ancma. Il periodo si chiude con un balzo del 236,8% rispetto al marzo ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 2 aprile 2021) Mese dipositivo per ledi, secondo i dati diffusi oggi dall'associazione di produttori Confindustria Ancma. Il periodo si chiude con un balzo del 236,8% rispetto al...

Advertising

Azione_it : L'#AssegnoUnico è un passo avanti per le famiglie con figli, ma bisogna fare di più sull'occupazione femminile. Ser… - ConsNetcomm : Nel 2015 è stata pubblicata la Direttiva PSD2 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno che modifica il… - Animal_Genocide : RT @moniferr2: @Animal_Genocide @LaStampa Le ragioni non sono etiche,si fa riferimento alla prevenzione di future zoonosi,e soprattutto,al… - 27_giulia : @maghiaz La sua azienda o meglio l’attività per cui lavora, senza i soldi dei contribuenti, sta sul mercato!? La mia si. - corsedimoto : MOTOGP - Jorge #Lorenzo in una lunga intervista ad 'Auto Bild' parla di Valentino #Rossi, Marc #Marquez e dei suoi… -