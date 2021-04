I Godspeed You! Black Emperor sono tornati, come sempre senza essere attesi, con un altro disco snob (Di venerdì 2 aprile 2021) Il treno solca una mattina livida. Il treno avanza dentro lame di pioggia, striscia un mare di piombo, lambisce i vapori di una raffineria, viluppi di tubi, colossali cisterne che sputano fuoco, cascami di una civiltà industriale che spasima come un pesce morente sotto un cielo senza luce. Si sente una musica apocalittica, definitiva come la fine. La fine del principio, la fine della fine. La fine di tutto. I Godspeed You! Black Emperor sono un collettivo canadese, si definiscono anarchici, anzi neppure anarchici, come tutti quelli che non vogliono ammettere di essere ultramarxisti. In realtà essi sono oltre ogni prospettiva. sono supponenti, enfatici. snob al punto da ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Il treno solca una mattina livida. Il treno avanza dentro lame di pioggia, striscia un mare di piombo, lambisce i vapori di una raffineria, viluppi di tubi, colossali cisterne che sputano fuoco, cascami di una civiltà industriale che spasimaun pesce morente sotto un cieloluce. Si sente una musica apocalittica, definitivala fine. La fine del principio, la fine della fine. La fine di tutto. Iun collettivo canadese, si definiscono anarchici, anzi neppure anarchici,tutti quelli che non vogliono ammettere diultramarxisti. In realtà essioltre ogni prospettiva.supponenti, enfatici.al punto da ...

Advertising

SAonlinemag : Abbiamo ascoltato tanta voglia di suonare in questa nuova manciata di pubblicazioni discografiche. Riley Walker, Pi… - tbamagazine_ : Il nuovo album di questo venerdì è: • G_d’s Pee at State’s End! dei Godspeed You! Black Emperor (@cstrecords) Lo state già ascoltando? - beer_psycho : Quando esce il nuovo album dei 'Godspeed you! Black emperor' e ci sono solamente due tracce da 20 minuti l'una e le… - SAonlinemag : Un nuovo album dei GY!BE fortunatamente non si sposterà mai dal solito disco dei GY!BE, ma senza mai ripetersi in m… - lucapezzetti : Non vedo l'ora di ascoltare il nuovo disco dei Godspeed You! Black Emperor -