Fiorentina, morte Davide Astori: per l’ex medico sociale viola chiesti 18 mesi di condanna per omicidio colposo (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 4 marzo 2018 il corpo senza vita del capitano viola venne trovato in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della partita di campionato. Tre anni dopo la sua scomparsa, arrivano le prime novità che potrebbero portare a una sentenza per la morte di Davide Astori.Il pm Antonino Nastasi ha chiesto una condanna a 1 anno e 6 mesi, per omicidio colposo, nei confronti del medico Giorgio Galanti, imputato a Firenze in un processo in rito abbreviato per la morte del capitano della Fiorentina.A Galanti, imputato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, viene contestato il rilascio di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 aprile 2021) Il 4 marzo 2018 il corpo senza vita del capitanovenne trovato in un albergo di Udine che ospitava laprima della partita di campionato. Tre anni dopo la sua scomparsa, arrivano le prime novità che potrebbero portare a una sentenza per ladi.Il pm Antonino Nastasi ha chiesto unaa 1 anno e 6, per, nei confronti delGiorgio Galanti, imputato a Firenze in un processo in rito abbreviato per ladel capitano della.A Galanti, imputato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, viene contestato il rilascio di ...

