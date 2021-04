Fai-Conftrasporto, Unasca e Confcommercio: “Bene proroga Duc automobilistico” (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – “La proroga del termine per il completamento delle procedure burocratiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà è sicuramente un passo in avanti nella gestione amministrativa del parco automobili italiano”. È quanto affermano in una nota Fai-Conftrasporto, Unasca e Confcommercio. “Ringraziamo per il lavoro svolto, in questa decisione assunta dal Consiglio dei Ministri, – sottolineano le associazioni – la presidente della commissione Trasporti alla Camera Raffaella Paita e la viceministro Teresa Bellanova, che hanno posto l’attenzione su un tema che avrebbe potuto avere ripercussioni considerevoli nel mondo dell’autotrasporto, con il possibile blocco delle immatricolazioni e dei trasferimenti di proprietà”. Fai-Conftrasporto, Unasca e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – “Ladel termine per il completamento delle procedure burocratiche per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà è sicuramente un passo in avanti nella gestione amministrativa del parco automobili italiano”. È quanto affermano in una nota Fai-. “Ringraziamo per il lavoro svolto, in questa decisione assunta dal Consiglio dei Ministri, – sottolineano le associazioni – la presidente della commissione Trasporti alla Camera Raffaella Paita e la viceministro Teresa Bellanova, che hanno posto l’attenzione su un tema che avrebbe potuto avere ripercussioni considerevoli nel mondo dell’autotrasporto, con il possibile blocco delle immatricolazioni e dei trasferimenti di proprietà”. Fai-e ...

