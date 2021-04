Ettore Messina nella Hall of Fame del basket FIBA (Di venerdì 2 aprile 2021) Ettore Messina entra nella Hall of Fame del basket FIBA. Il coach dell’Olimpia Milano è stato inserito con altri undici uomini ritenuti personalità rilevanti per la storia della pallacanestro mondiale. Tra gli italiani, Messina è il nono membro italiano di questa Hall of Fame, succedendo a Pierluigi Marzorati, Dino Meneghin, Liliana Ronchetti, Giancarlo Primo, Cesare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Olimpia Milano culla il sogno Eurolega Olimpia Milano-Dinamo Sassari, diretta del match Messina commenta la sconfitta in Eurolega di Milano Olimpia Milano-Trieste, come seguire il match Olimpia Milano- ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 2 aprile 2021)entraofdel. Il coach dell’Olimpia Milano è stato inserito con altri undici uomini ritenuti personalità rilevanti per la storia della pallacanestro mondiale. Tra gli italiani,è il nono membro italiano di questaof, succedendo a Pierluigi Marzorati, Dino Meneghin, Liliana Ronchetti, Giancarlo Primo, Cesare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Olimpia Milano culla il sogno Eurolega Olimpia Milano-Dinamo Sassari, diretta del matchcommenta la sconfitta in Eurolega di Milano Olimpia Milano-Trieste, come seguire il match Olimpia Milano- ...

