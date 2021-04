eFootball PES 2022: Konami a caccia di partner in Serie A (Di venerdì 2 aprile 2021) Quali saranno le licenze di PES 2022? Questo è sempre un argomento caldo quando si parla dei titoli PES. Nonostante abbia perso i club milanesi Milan ed Inter per PES 2021, Konami è stata ancora in grado di fare progressi ottenendo i diritti esclusivi per l’AS Roma – ma cosa ci aspetta per PES 2022? Serie A: fascino intramontabile Konami vede l’Italia come una delle aree centrali per il franchise di PES con tutti i club italiani con licenza su PES 2021. Due di questi erano club partner del gioco precedente PES 2020, con l’AC Milan e i rivali dell’Inter che hanno firmato accordi con il franchise FIFA di EA Sports. L’unico altro club senza licenza viene dalla Serie B italiana ed è il Brescia. In una recente intervista alla Gazzeta dello Sport, il ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) Quali saranno le licenze di PES? Questo è sempre un argomento caldo quando si parla dei titoli PES. Nonostante abbia perso i club milanesi Milan ed Inter per PES 2021,è stata ancora in grado di fare progressi ottenendo i diritti esclusivi per l’AS Roma – ma cosa ci aspetta per PESA: fascino intramontabilevede l’Italia come una delle aree centrali per il franchise di PES con tutti i club italiani con licenza su PES 2021. Due di questi erano clubdel gioco precedente PES 2020, con l’AC Milan e i rivali dell’Inter che hanno firmato accordi con il franchise FIFA di EA Sports. L’unico altro club senza licenza viene dallaB italiana ed è il Brescia. In una recente intervista alla Gazzeta dello Sport, il ...

Ultime Notizie dalla rete : eFootball PES OIES: il 71% dei fan italiani degli Esport è favorevole alla pubblicità Il calcio è presente anche al quinto posto della classifica con la eFootball PES League. Al secondo e al terzo posto la Call Of Duty Championship e la Fortnite World Cup. La ricerca è stata ...

PES, qualificazioni eEuro 2021: Italia seconda al terine del girone d'andata Commenta per primo L'Italia chiude al secondo posto il girone d'andata delle qualificazioni a eEuro 2021 , l'Europeo che si disputa su eFootball PES 2021 . La eNazionale azzurra, inserita nel gruppo H, ha totalizzato 12 punti, quattro vittorie e una sola sconfitta contr il Portogallo, primo a punteggio pieno. Terza Moldavia, quarta ...

eSerie A Tim eFootball Pes 2021, taglia il nastro Fjona Cakalli eSportsMag OIES: il 71% dei fan italiani degli Esport sono favorevoli alla pubblicità Una ricerca di Yougov mette in evidenza un atteggiamento positivo del target degli appassionati verso l'advertising e le sponsorizzazioni. Intanto, l'Osservatorio cresce con l'ingresso della belga Sop ...

HIGHLIGHTS eSerie A | eFootball PES 2021: Sampdoria nei top gol – VIDEO Il Sassuolo ha deciso che non schiererà i nazionali azzurri nel match dell’Olimpico contro la Roma: il comunicato Il Sassuolo ha deciso ...

