Covid, Rt medio a 0,98. Terapie intensive sopra la soglia critica (Di venerdì 2 aprile 2021) Scende il valore dell'Rt in Italia: nell'ultima settimana a 0,98, quella precedente invece era a 1,08. In calo anche l'incidenza che ora si attesta su 232 casi ogni 100.000 abitanti, a differenza di sette giorni fa, quando era a 240. Sono questi i dati emersi dall'ultimo monitoraggio settimanale che stanno esaminando i tecnici dell'Iss (Istituto superiore di sanità) e il ministero della Salute. Secondo l'Iss è ancora elevato l'indice di incidenza in Italia: per permettere l'identificazione dei casi e il tracciamento sul territorio nazionale la soglia dovrebbe attestarsi su 50 casi ogni 100.000 abitanti, ancora lontana quindi da quella attuale, seppur in caso rispetto alla settimana precedente. L'indice Rt è in calo non riguarda tutte le regioni italiane. In 11 di queste, infatti, il valore è ancora superiore all'1, cioè la soglia di rischio.

