Covid - 19: un decesso a Sicignano, altri contagi in 6 comuni (Di venerdì 2 aprile 2021) Covid - 19: 2.258 nuovi contagi e altri 55 decessi, il bollettino 1 aprile 2021 Covid - 19: 366 nuovi contagi nel salernitano, i dati del Ministero 1 aprile 2021 Covid killer: altri 4 decessi nel ... Leggi su salernotoday (Di venerdì 2 aprile 2021)- 19: 2.258 nuovi55 decessi, il bollettino 1 aprile 2021- 19: 366 nuovinel salernitano, i dati del Ministero 1 aprile 2021killer:4 decessi nel ...

Advertising

fanpage : Salme riesumate in Brasile per far posto ai morti di #Covid - TgLa7 : #Covid: nessun decesso ieri a #Londra, prima volta da 6 mesi ++ Media, 19 i morti in tutto il Paese - SkyTG24 : Covid Uk, a Londra nessun decesso nelle ultime 24 ore, è la prima volta in sei mesi - anteprima24 : ** #Covid, un decesso nel comune di #Solofra: l'annuncio del sindaco Vignola ** - Bianca34874951 : RT @fanpage: Salme riesumate in Brasile per far posto ai morti di #Covid -