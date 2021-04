Concorsi Agenzia del Farmaco, 25 posti per funzionari e assistenti: come partecipare (Di venerdì 2 aprile 2021) Ultimi giorni per partecipare ai Concorsi pubblici indetti dall’Agenzia Italiana del Farmaco, per la copertura di 25 posti a tempo pieno e indeterminato di vari profili professionali. I bandi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo 2021 prevedono assunzioni per i seguenti profili: 5 posti di Assistente di amministrazione Area II; 4 posti di funzionario della comunicazione Area III; 4 posti di funzionario economico-finanziario Area III; 10 posti di funzionario giuridico di amministrazione Area III; 2 posti di funzionario statistico Area III. Ai Concorsi si applica una riserva di posti del 30% per i ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 2 aprile 2021) Ultimi giorni peraipubblici indetti dall’Italiana del, per la copertura di 25a tempo pieno e indeterminato di vari profili professionali. I bandi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo 2021 prevedono assunzioni per i seguenti profili: 5di Assistente di amministrazione Area II; 4dio della comunicazione Area III; 4dio economico-finanziario Area III; 10dio giuridico di amministrazione Area III; 2dio statistico Area III. Aisi applica una riserva didel 30% per i ...

InformazioneOg : Assunzioni in AIFA, con i nuovi concorsi per vari settori e profili. Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2021, l… - VincentMele92 : @EttoreEzio Per prepararsi al concorso per i funzionari all’Agenzia delle Entrate 3.050€ e intanto la PA continua a… - DursiChristian : @dottorbarbieri @Agenzia_Entrate @AdmGov @agenziademanio Certamente. Circa le modalità del proseguo di questi conc… - DursiChristian : @dottorbarbieri @Agenzia_Entrate @AdmGov @agenziademanio Dottore, come vede l’ipotesi di ripresa dei concorsi in Pa… - infoitinterno : Agenzia Italiana del Farmaco: concorsi per 25 assunzioni, bandi -