Bridgerton, Simon il duca di Hastings è fuori dalla seconda stagione: addio a Regé-Jean Page (Di venerdì 2 aprile 2021) I fan speravano fosse un pesce d’aprile in ritardo ma Variety ha confermato: nella seconda stagione di Bridgerton il duca Simon non ci sarà. addio a Regé-Jean Page. La bomba esplosa sui fan è arrivata nella forma di un post su Instagram scritto da Lady Whistledown, e chi altri. «Miei cari lettori – ha scritto la Signora della velina di gossip più letta del 1830. Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla ricerca di Anthony Bridgerton di una compagna, dobbiamo dire addio a Regé-Jean Page, che in modo così trionfante ha interpretato Simon Basset, duca di Hastings. Ci mancherà, ma sarà sempre parte della ... Leggi su iodonna (Di venerdì 2 aprile 2021) I fan speravano fosse un pesce d’aprile in ritardo ma Variety ha confermato: nelladiilnon ci sarà.. La bomba esplosa sui fan è arrivata nella forma di un post su Instagram scritto da Lady Whistledown, e chi altri. «Miei cari lettori – ha scritto la Signora della velina di gossip più letta del 1830. Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla ricerca di Anthonydi una compagna, dobbiamo dire, che in modo così trionfante ha interpretatoBasset,di. Ci mancherà, ma sarà sempre parte della ...

Advertising

CarmenGerardo87 : RT @B1693: Ovviamente la seconda stagione sarà incentrata su Anthony e Kate come nel libro, ma la potenza di questa storia è l’unione di qu… - CarmenGerardo87 : RT @sscsab: IN CHE SENSO NON CI SARÀ SIMON NON MI POTETE FARE QUESTO #Bridgerton - Francym97 : RT @sscsab: io che la iniziai solo per simon: #Bridgerton - CarmenGerardo87 : RT @sscsab: io che la iniziai solo per simon: #Bridgerton - Francym97 : RT @B1693: Ovviamente la seconda stagione sarà incentrata su Anthony e Kate come nel libro, ma la potenza di questa storia è l’unione di qu… -