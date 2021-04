Assalto a Capitol Hill | un’auto contro le barriere di sicurezza | due agenti feriti L’assalitore ucciso

Advertising

infoitinterno : Capitol Hill, nuovo assalto: poliziotto e aggressore morti, un altro agente ferito dall'auto che ha forzato il bloc… - fisco24_info : Washington, auto contro agenti a Capitol Hill, ucciso un poliziotto: Torna la paura a Capitol Hill a quasi tre mesi… - Kmetro0_eu : Usa: Capitol Hill, nuovo assalto: ucciso agente - sulsitodisimone : RT @DanieleDann1: ?? #Washington: Assalto a Capitol Hill, un'auto si schianta contro le barriere di sicurezza. Due agenti feriti. @Emergenza… - infoitinterno : Usa, nuovo assalto a Capitol Hill: accoltellato agente -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto Capitol

Secondo la NBC News tre agenti della polizia diHill hanno riferito che un'auto è stata lanciata a tutta velocità contro le barriere che ...passati meno di tre mesi dalle violenze e dall'...Nel momento in cui scriviamo non si capisce quale sia il motivo dell'. 'L'attacco non sembra legato al terrorismo' ha detto il capo della poizia di Washington, ma ha anche aggiunto subito che '...E' questo il resoconto dell'attacco a Capitol Hill, a meno di tre mesi dall'assalto al Congresso del 6 gennaio.I dettagli dell'incidente iniziano ad emergere e la polizia di Capitol insieme a ...Torna la paura a Capitol Hill a quasi tre mesi dal tragico assalto alla sede del Congresso americano che costò la vita a cinque persone. Un'automobile si è schiantata contro una delle barriere poste a ...