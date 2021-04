“Abbiamo scelto di tutelare la nostra salute”: le parole di De Zerbi (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto De Zerbi è stato intervistato da Sassuolo Channel e si è soffermato sulla scelta dell’esclusione di Locatelli e Ferrari Il focolaio scoppiato in casa Italia, dove sono stati trovati quattro membri dello staff tecnico positivi al Covid-19, ha scatenato il terrore tra i club di Serie A e non solo. Dopo la notizia della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 aprile 2021) Roberto Deè stato intervistato da Sassuolo Channel e si è soffermato sulla scelta dell’esclusione di Locatelli e Ferrari Il focolaio scoppiato in casa Italia, dove sono stati trovati quattro membri dello staff tecnico positivi al Covid-19, ha scatenato il terrore tra i club di Serie A e non solo. Dopo la notizia della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

jererodri2 : RT @vicolociecoo__: “io non mi capacito del fatto che abbiamo scelto te come danza,rispetto a Tommaso” CELE URLALO. #Amici20 https://t.co… - OffSick5 : RT @vicolociecoo__: “io non mi capacito del fatto che abbiamo scelto te come danza,rispetto a Tommaso” CELE URLALO. #Amici20 https://t.co… - MiryanaBim : RT @vicolociecoo__: “io non mi capacito del fatto che abbiamo scelto te come danza,rispetto a Tommaso” CELE URLALO. #Amici20 https://t.co… - ElectraGaunt : RT @vicolociecoo__: “io non mi capacito del fatto che abbiamo scelto te come danza,rispetto a Tommaso” CELE URLALO. #Amici20 https://t.co… - ale__ssia_ : RT @vicolociecoo__: “io non mi capacito del fatto che abbiamo scelto te come danza,rispetto a Tommaso” CELE URLALO. #Amici20 https://t.co… -