Vaccino, Lombardia, il video tutorial per la prenotazione (Di giovedì 1 aprile 2021) Il video tutorial relativo alle prenotazioni dei vaccini anti-Covid in Lombardia presentato in conferenza stampa da Poste Italiane e regione Lombardia. pc/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilrelativo alle prenotazioni dei vaccini anti-Covid inpresentato in conferenza stampa da Poste Italiane e regione. pc/com su Il Corriere della Città.

Advertising

pfmajorino : #LetiziaMoratti paragona la risposta della Lombardia al vaccino a quella dei paesi scandinavi se ben capisco. Ci sa… - repubblica : Giancarlo Pagliarini, lo sfogo del leghista storico sul vaccino in Lombardia: 'Mia moglie invalida ancora senza dos… - repubblica : Come prenotare il vaccino in Lombardia: da domani 2 aprile debuta il sistema delle Poste video - Italpress : Vaccino, Lombardia, il video tutorial per la prenotazione - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @rosadineve: Da domani apre il portale unico di Poste per prenotarsi per categorie alla vaccinazione di massa iniziando dalla Lombardia… -