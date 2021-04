Uomini e Donne, anticipazioni oggi 1 aprile: Gemma si consola (Di giovedì 1 aprile 2021) Che cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 1 aprile 2021? Il dating show di Maria De Filippi, in onda dalle 14.45 su Canale 5, dovrebbe vedere di nuovo al centro dello studio Gemma Galgani, alle prese con la conoscenza di un nuovo cavaliere e una nuova “rivale” in amore. È tempo anche per Armando Incarnato? Sarà nuovamente Gemma Galgani al centro dello studio di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 aprile 2021) Che cosa accadrà nella puntata didi, giovedì 12021? Il dating show di Maria De Filippi, in onda dalle 14.45 su Canale 5, dovrebbe vedere di nuovo al centro dello studioGalgani, alle prese con la conoscenza di un nuovo cavaliere e una nuova “rivale” in amore. È tempo anche per Armando Incarnato? Sarà nuovamenteGalgani al centro dello studio di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - ItalianAirForce : Celebriamo oggi il 98° anniversario dell'#AeronauticaMilitare rendendo omaggio alla bandiera italiana, 'simbolo del… - Smartinainaina : RT @Una_Gioia_Mai: Moltissimi uomini in Italia spiegano alle donne: - come gestire le mestruazioni - quali assorbenti da usare - come gesti… - mauriziosantin : RT @marcodimaio: Oggi 1 aprile, #40anni della #poliziadistato. Con la legge 121 del 1981 l’Italia trasformò il Corpo delle guardie di Pubbl… -