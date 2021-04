Sriwijaya Air Boeing | ritrovata la seconda scatola nera

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 1 aprile 2021)ladelAir, l’aereo che si è schiantato al largo dell’Indonesia lo scorso 9 gennaio con 62 persone a bordo: a confermarlo è il Ministero dei Trasporti locale. Le registrazioni presenti nella, dovrebbero fornire informazioni importanti per quanto riguarda le indagini in corso e per determinare le