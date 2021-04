Shopping online, attenzione al «watering hole» (Di giovedì 1 aprile 2021) Questa settimana la voglio dedicare ai "consigli per gli acquisti", quelli rigorosamente da non fare perché le truffe basate sulla tecnica del "watering hole" stanno diventando sempre più sofisticate. Andiamo con ordine. In primo luogo la truffa della "pozza d'acqua" si ispira al comportamento predatorio dei leoni che al posto di correre dietro a zebre e gazzelle si appostano nei pressi di piccoli specchi d'acqua perché, prima o poi, la vittima verrà ad abbeverarsi e a quel punto il pasto sarà servito. La trasposizione digitale del "watering hole" prevede che il criminale prenda il controllo di un sito per poi costruire la trappola per l'ignaro utente. Nel caso specifico l'obiettivo del delinquente sono i siti ospitati su grandi piattaforme di commercio elettronico con recensioni molto positive e valutati come ... Leggi su panorama (Di giovedì 1 aprile 2021) Questa settimana la voglio dedicare ai "consigli per gli acquisti", quelli rigorosamente da non fare perché le truffe basate sulla tecnica del "" stanno diventando sempre più sofisticate. Andiamo con ordine. In primo luogo la truffa della "pozza d'acqua" si ispira al comportamento predatorio dei leoni che al posto di correre dietro a zebre e gazzelle si appostano nei pressi di piccoli specchi d'acqua perché, prima o poi, la vittima verrà ad abbeverarsi e a quel punto il pasto sarà servito. La trasposizione digitale del "" prevede che il criminale prenda il controllo di un sito per poi costruire la trappola per l'ignaro utente. Nel caso specifico l'obiettivo del delinquente sono i siti ospitati su grandi piattaforme di commercio elettronico con recensioni molto positive e valutati come ...

