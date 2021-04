Sedotto e abbandonato: Juve, il rischio di Morata (Di giovedì 1 aprile 2021) La Juventus per Morata punta al rinnovo del prestito, a causa anche dei bilanci in rosso non è convinta di realizzare quest’estate un investimento di 45 milioni di euro per riscattarlo. Morata è a quota 16 gol e 11 assist in questa stagione nell’arco di 34 presenze, viaggia alla media di una rete ogni 140 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 1 aprile 2021) Lantus perpunta al rinnovo del prestito, a causa anche dei bilanci in rosso non è convinta di realizzare quest’estate un investimento di 45 milioni di euro per riscattarlo.è a quota 16 gol e 11 assist in questa stagione nell’arco di 34 presenze, viaggia alla media di una rete ogni 140 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

