Sassuolo-Roma (3 aprile ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Sassuolo avrebbe dovuto giocare contro l’Inter prima della sosta ma la squadra di De Zerbi aveva appena fatto in tempo a recuperare la partita con il Torino, persa dopo essere stata avanti di due gol e avere fatto perdere la calma al tecnico, che è arrivato il rinvio della gara con i nerazzurri. Al InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilavrebbe dovuto giocare contro l’Inter prima della sosta ma la squadra di De Zerbi aveva appena fatto in tempo a recuperare la partita con il Torino, persa dopo essere stata avanti di due gol e avere fatto perdere la calma al tecnico, che è arrivato il rinvio della gara con i nerazzurri. Al InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Sassuolo-Roma (3 aprile ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - ReteSport : ??? Angelo #DiLivio a #ReteSport ???? 'Sono felice per il ritorno imminente di Zaniolo, il suo completo recupero in f… - siamo_la_Roma : ?? #Pedro in cerca di riscatto ??Lo spagnolo ha smesso di brillare nella sfida dell'andata con il #Sassuolo ?? Sabat… - infoitsport : Verso Sassuolo-Roma, Smalling e Cristante ancora a rischio. Veretout può tornare - CanaleSassuolo : Focus on Sassuolo-Roma: precedenti, curiosità, statistiche, stato di forma, infortunati, squalificati, diffidati, -