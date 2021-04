'Ristori bis in arrivo': Acquaroli mette sul tavolo 40 - 50 milioni per le attività piegate dal lockdown (Di giovedì 1 aprile 2021) ANCONA - Da una parte la possibilità sempre più concreta che la Regione Marche vari un piano Ristori - bis dopo la Piattaforma 210 di Ceriscioli. Dall'altra parrucchieri ed estetiste in pressing per ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 1 aprile 2021) ANCONA - Da una parte la possibilità sempre più concreta che la Regione Marche vari un piano- bis dopo la Piattaforma 210 di Ceriscioli. Dall'altra parrucchieri ed estetiste in pressing per ...

Ultime Notizie dalla rete : Ristori bis Case di riposo al collasso, sindaci a Tesei 'Serve subito revisione tariffe' 109 del DL 34/2020 e l'art 8 del decreto ristori bis , che garantirebbe alle strutture quasi un 'vuoto per pieno' con il pagamento fino al 90% del budget dei posti forzatamente rimasti vuoti '.

'Ristori bis in arrivo': Acquaroli mette sul tavolo 40 - 50 milioni per le attività piegate dal lockdown ANCONA - Da una parte la possibilità sempre più concreta che la Regione Marche vari un piano Ristori - bis dopo la Piattaforma 210 di Ceriscioli. Dall'altra parrucchieri ed estetiste in pressing per la riapertura anche in zona rossa. Muore di Covid a 59 anni dopo 8 giorni di ricovero: era ...

«Ristori bis in arrivo»: Acquaroli mette sul tavolo 40-50 milioni per le... corriereadriatico.it Covid-19, bandi per nuovi ristori: 25 milioni di euro in Toscana Nuovi bandi in arrivo e nuovi ristori per le categorie che più sono state penalizzate dalle restrizioni imposte per arginare la pandemia da Covid-19. La Toscana stanzia oltre 25 milioni di euro: 11 mi ...

“Ristori, le risorse ci sono: la Giunta faccia in fretta” A dirlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Manuela Bora, a proposito del provvedimento Ristori-bis annunciato dalla giunta Acquaroli. “Cinque anni fa – spiega la consigliera – ...

