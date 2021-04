Positive 12 suore della Congregazione Missionarie del Catechismo ad Anoia Superiore: alcune erano state vaccinate (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono risultate Positive al covid ben 12 suore della Congregazione Missionarie del Catechismo ad Anoia Superiore (Reggio Calabria). alcune delle religiose non presentano sintomi, altre si. La casa dove vivono le suore è stata chiusa ai contatti con l’esterno per precauzione. Le religiose di Anoia Superiore si dedicano alle opere di apostolato, in particolare alla catechesi, all’assistenza degli anziani e alla scuola dell’infanzia ed hanno residenza in alcune regioni d’Italia anche se la Casa Generale è proprio ad Anoia Superiore, nella Piana di Gioia Tauro, dove gestiscono anche una casa di riposo per anziani che ora vengono ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono risultateal covid ben 12delad(Reggio Calabria).delle religiose non presentano sintomi, altre si. La casa dove vivono leè stata chiusa ai contatti con l’esterno per precauzione. Le religiose disi dedicano alle opere di apostolato, in particolare alla catechesi, all’assistenza degli anziani e alla scuola dell’infanzia ed hanno residenza inregioni d’Italia anche se la Casa Generale è proprio ad, nella Piana di Gioia Tauro, dove gestiscono anche una casa di riposo per anziani che ora vengono ...

