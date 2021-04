“Non dice la verità”. Isola dei Famosi, qualcosa non torna. Su Awed un fiume di sospetti (Di giovedì 1 aprile 2021) Isolato dal gruppo, nel corso della puntata andata in onda lunedì 29 marzo, Awed è stato poi costretto a fare a meno dell’unico punto di riferimento conquistato durante la sua permanenza in Honduras: quello con Vera Gemma, eliminata al televoto e finita su Parasite Island. A sostenerlo dall’Italia è l’amico Amedeo Preziosi, altro noto youtuber che durante il collegamento avvenuto in diretta, ha tentato di sostenerlo e di evitare di trasmettergli altro malumore. Gli ha consigliato di smetterla di piangere e proseguire nel suo percorso, cercando di ricavare il meglio da questa avventura Awed è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 e negli ultimi giorni anche tra i più discussi. Vero nome Simone Paciello, il giovane youtuber campano ha avuto scontri durissimi con Gilles Rocca e nemmeno in diretta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)to dal gruppo, nel corso della puntata andata in onda lunedì 29 marzo,è stato poi costretto a fare a meno dell’unico punto di riferimento conquistato durante la sua permanenza in Honduras: quello con Vera Gemma, eliminata al televoto e finita su Parasite Island. A sostenerlo dall’Italia è l’amico Amedeo Preziosi, altro noto youtuber che durante il collegamento avvenuto in diretta, ha tentato di sostenerlo e di evitare di trasmettergli altro malumore. Gli ha consigliato di smetterla di piangere e proseguire nel suo percorso, cercando di ricavare il meglio da questa avventuraè uno dei naufraghi dell’dei2021 e negli ultimi giorni anche tra i più discussi. Vero nome Simone Paciello, il giovane youtuber campano ha avuto scontri durissimi con Gilles Rocca e nemmeno in diretta ...

