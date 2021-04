Mia Farrow: «Tutta la verità sulla morte dei miei tre figli» (Di giovedì 1 aprile 2021) Parlare della morte di una persona cara è difficile. Ancor più lo è se si tratta di un figlio. Se poi i figli sono tre, si tratta di una «tragedia indescrivibile». Mia Farrow, 76 anni, ha trovato la forza di parlare della scomparsa di tre dei suoi ragazzi – Tam, Lark e Thaddeus – per mettere fine a indiscrezioni e falsità che si leggono online sulla loro morte. «Poche famiglie sono perfette, e chiunque abbia perso un figlio sa che il dolore è spietato e senza fine», ha spiegato. Nonostante ciò, «sono apparse online crudeli indiscrezioni sui miei tre figli basate su falsità. Scrivo questo post per onorare il loro ricordo, i loro figli e tutte le famiglie che hanno attraversato uno strazio simile». Mia ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 aprile 2021) Parlare delladi una persona cara è difficile. Ancor più lo è se si tratta di uno. Se poi isono tre, si tratta di una «tragedia indescrivibile». Mia, 76 anni, ha trovato la forza di parlare della scomparsa di tre dei suoi ragazzi – Tam, Lark e Thaddeus – per mettere fine a indiscrezioni e falsità che si leggono onlineloro. «Poche famiglie sono perfette, e chiunque abbia perso uno sa che il dolore è spietato e senza fine», ha spiegato. Nonostante ciò, «sono apparse online crudeli indiscrezioni suitrebasate su falsità. Scrivo questo post per onorare il loro ricordo, i loroe tutte le famiglie che hanno attraversato uno strazio simile». Mia ...

