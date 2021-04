Lo Sferisterio luogo pilota per le riaperture dei teatri (Di giovedì 1 aprile 2021) MACERATA – L’Italia del teatro e degli artisti cerca di ritrovare il suo pubblico dal vivo. Tenterà di farlo anche attraverso iniziative sperimentali in luoghi simbolo della cultura nazionale, quali l’Arena di Verona e lo Sferisterio di Macerata, templi per eccellenza dell’opera (ma anche di altri generi musicali) all’aperto. Lucia Borgonzoni, sottosegretario al ministero della Cultura, partecipando alla videoconferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021 del Macerata Opera Festival, ha rimarcato la necessità di riportare, nella massima sicurezza anti Covid, gli spettatori in sala, sottolineando che “il Paese deve ripartire dalla cultura, che rappresenta il 17% del Pil”. “Lo Sferisterio – ha spiegato Borgonzoni – può essere una delle strutture pilota per avviare la sperimentazione che dovrebbe portare verso la riapertura dei ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) MACERATA – L’Italia del teatro e degli artisti cerca di ritrovare il suo pubblico dal vivo. Tenterà di farlo anche attraverso iniziative sperimentali in luoghi simbolo della cultura nazionale, quali l’Arena di Verona e lodi Macerata, templi per eccellenza dell’opera (ma anche di altri generi musicali) all’aperto. Lucia Borgonzoni, sottosegretario al ministero della Cultura, partecipando alla videoconferenza stampa di presentazione dell’edizione 2021 del Macerata Opera Festival, ha rimarcato la necessità di riportare, nella massima sicurezza anti Covid, gli spettatori in sala, sottolineando che “il Paese deve ripartire dalla cultura, che rappresenta il 17% del Pil”. “Lo– ha spiegato Borgonzoni – può essere una delle struttureper avviare la sperimentazione che dovrebbe portare verso la riapertura dei ...

