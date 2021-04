La Liguria dei sentieri tra il mare e il cielo: L'Alta Via da riscoprire (Di giovedì 1 aprile 2021) Pronto il piano per percorsi più accessibili e servizi integrati. Berrino: “Diventi un’alternativa verde al turismo balneare” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 1 aprile 2021) Pronto il piano per percorsi più accessibili e servizi integrati. Berrino: “Diventi un’alternativa verde al turismo balneare”

Advertising

fattoquotidiano : Via il silenzio-assenso per tagliare i confini dei parchi in Liguria: Toti costretto al dietrofront per evitare l’i… - BiribissiBlog : #Zonarossa anticipata, commercianti di #Sanremo furiosi con #Regione #Liguria. #SanremOn: «Protestiamo con dei sord… - ClaudiaFiori72 : Presentato il progetto di cooperazione #PSR dei 5 GAL di @RegLiguria per la valorizzazione dell'Alta Via dei Monti… - LuigiF97101292 : RT @LucaGattuso: In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al 6,64%.… - LucaGattuso : In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al… -