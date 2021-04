La Cassazione approva l’adozione per le coppie gay all’estero

(Di giovedì 1 aprile 2021) Via libera dallaperda parte dellegay. Sì, al “Riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello delpiena o legittimante“. Così è stata convalidata la trascrizione, nell’anagrafe italiana. Per l’ adozione – avvenuta a New York – di un bambino da parte di una coppia costituita da un italiano e un cittadino americano. Può essere trascritto in Italia il provvedimento con cui uno Stato estero ha ratificatodi un bambino da parte di una coppia gay. Alessia Scrima L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione approva

Metropolitan Magazine

Applicando tali criteri, la Corte diha stabilito, in un recente caso, che la tettoia '... se il regolamento condominiale lo consente oppure se una delibera dell'assembleal'...... riporta al ministero della Giustizia le principali esigenze segnalate dai detenuti;il ... Le ordinanze del tribunale di sorveglianza sono soggette al ricorso per. Il tribunale di ...La Cassazione ha varato un provvedimento attraverso il quale, in Italia, viene riconosciuta la libertà di adozione all’estero per le coppie omosessuali.Dall’emergenza covid alla SS106; dalla realizzazione di una rotatoria a Prainetta, alla realizzazione di un Parco Giochi a Lauropoli; dalle antenne sulla Pietra del Castello ai i dipendenti ex Lsu-Lpu ...