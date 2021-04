(Di giovedì 1 aprile 2021) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto questa mattina il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato il capo di gabinetto del, il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, i conti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sottocapo di Stato maggiore della Difesa, il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, i vertici degli organismi di informazione di sicurezza e il capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione dell’Interno. Nel corso del Comitato è stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica tenuto conto anche del perdurare dell’emergenza sanitaria, delle misure adottate per contenere il contagio da Covid-19 e delle loro ricadute sul quadro economico e sociale. Come in occasione ...

elenaricci1491 : Il Viminale manda i rinforzi. Pasqua blindata - forzearmatenews : Il Viminale manda i rinforzi. Pasqua blindata

Il Governo schiera in campo 70mila agenti per i controlli durante le festività pasquali. Il Viminale darà loro mandato di effettuare un ferreo controllo del territorio ma utilizzando quello che la min ...Il Viminale - si legge su Repubblica - prepara uno schieramento di forze dell'ordine imponente: 70 mila uomini. Il loro mandato è quello di un ferreo controllo del territorio ma utilizzando quello che ...