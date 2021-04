Giulia Salemi: "Ho finalmente imparato a volare alto" (Di giovedì 1 aprile 2021) Dal comunicato leggo che, tra le sue ospiti, ci sarà anche Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso. "È una ragazza che mi affascina molto: ci siamo incrociate alla finale e sono molto incuriosita dalla sua ... Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 aprile 2021) Dal comunicato leggo che, tra le sue ospiti, ci sarà anche Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso. "È una ragazza che mi affascina molto: ci siamo incrociate alla finale e sono molto incuriosita dalla sua ...

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - emilymilath : RT @fastpettre: Non Dayane alle 3 di notte che commenta la foto di Giulia di Salotto Salemi..?? #PRELEMI #mellos - Paola7319 : RT @perchetendenzat: “ #HBDAYGIULY “: e chi non ha mai visto nascere una Dea. Buon compleanno Giulia Salemi!#prelemi - reesebangtan : Happy pill giulia salemi - Paola7319 : RT @sullabasedi: Immagina essere Giulia Salemi e il giorno del tuo compleanno avere al tuo fianco persone come Matte, Pierpaolo e un team p… -