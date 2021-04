Figliuolo, nuove dosi ed altri vaccinatori (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono in arrivo tra oggi e domani, 1 milione e 300 mila dosi di AstraZeneca. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Figliuolo e proprio a proposito delle forniture dall'azienda anglo - svedese,... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 aprile 2021) Sono in arrivo tra oggi e domani, 1 milione e 300 miladi AstraZeneca. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenzae proprio a proposito delle forniture dall'azienda anglo - svedese,...

Advertising

MicheleAnnibale : @laGigogin Il Lazio ha fatto appello al Governo. Figliuolo ha rassicurato. Le vaccinazioni non sono ferme adesso, A… - doomboy : Nel Lazio entro 24 finiranno le scorte di vaccini Astra-Zeneca e quindi si dovranno sospendere le somministrazioni,… - a42nno : RT @ilgiornale: A seguito di un’ordinanza firmata dal commissario Figliuolo basterà il domicilio per le somministrazioni dei vaccini. Farma… - infoitinterno : Coronavirus, il generale Figliuolo dispone nuove regole per le vaccinazioni - ilgiornale : A seguito di un’ordinanza firmata dal commissario Figliuolo basterà il domicilio per le somministrazioni dei vaccin… -