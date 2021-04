Fatti errori su AstraZeneca | ma ora serve fiducia

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 1 aprile 2021) Maria Sorbi L'ad italiano: "Sappiamo di aver causato problemi alla campagna vaccinale, adesso più dosi" Con il nuovo parere di Ema, che scagiona il vaccino dai rischi di trombosi, l'azienda anglo svedeseinaugura una nuova partenza, meno tormentata rispetto al debutto nella campagna vaccinale. L'occasione per parlarne con l'ad diin Italia Lorenzo Wittum, è stato il virtual meeting VacciNation, organizzato dalla Camera di Commercio americana. Wittum, come pensate di recuperare ladella gente? «Il tema dellami preoccupa davvero molto. Ci sono due cose essenziali. Bisogna fidarsi della scienza e dei dati. Sempre più persone si stanno vaccinando anche in Italia cone questo credo sia importante: queste persone si ricorderanno di questo. ...