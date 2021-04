Covid in Italia | il bollettino di giovedì 1Â° aprile | 501 morti e 23 649 casi in più Ricoveri ancora in calo

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 1° aprile: 501 morti e 23.649 casi in più. Ricoveri ancora in calo (Di giovedì 1 aprile 2021) in Italia , il bollettino di giovedì 1° aprile del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 23.649 su 356.085 tamponi (ieri erano stati 22.673 su 351.221 tamponi). ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021) in, ildi1°del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 23.649 su 356.085 tamponi (ieri erano stati 22.673 su 351.221 tamponi). ...

Advertising

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - Fili190381 : @IMjnterista Comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con l'Italia, pur in presenza di test Covid-19 neg… - PerutaAntonio : RT @pestapere: @CalaminiciM Solo Conte ha potuto permettere che una colonna di mezzi militari russi attraversasse l’Italia dal Lazio alla L… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Covid: giù nuovi casi (23.649), morti (501) e ricoveri, tasso positività 6,6% Lieve calo del numero dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 23.649 a fronte dei 23.904 di ieri; in aumento i tamponi - 356.085 contro i 351.

Coronavirus, il bollettino di oggi 1 aprile: 23.649 nuovi casi e 501 vittime Ieri record di vaccini Ieri, 31 marzo, sono state somministrate in Italia 282.158 dosi di vaccino anti - Covid, il massimo in un giorno da inizio campagna, più vicino all'obiettivo di 300 mila ...

Covid Italia e Lombardia, bollettino del primo aprile: 23.649 nuovi casi, 501 decessi IL GIORNO Covid, i dati dell’1 Aprile: 23.649 nuovi casi e 501 le vittime Sono 23.649 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24, secondo il quotidiano bollettino diffuso dal ministero della Salute, su 356.085 tamponi processati. Il tasso è pari al ...

Cancellati gli Europei Under 18 di Rieti È con dispiacere che la European Athletics ha comunicato poco fa che i Campionati Europei Under 18, in programma dal 26 al 29 agosto di quest’anno a Rieti, sono stati definitivamente cancellati. La de ...

Lieve calo del numero dei nuovi casi diin: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 23.649 a fronte dei 23.904 di ieri; in aumento i tamponi - 356.085 contro i 351.Ieri record di vaccini Ieri, 31 marzo, sono state somministrate in282.158 dosi di vaccino anti -, il massimo in un giorno da inizio campagna, più vicino all'obiettivo di 300 mila ...Sono 23.649 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24, secondo il quotidiano bollettino diffuso dal ministero della Salute, su 356.085 tamponi processati. Il tasso è pari al ...È con dispiacere che la European Athletics ha comunicato poco fa che i Campionati Europei Under 18, in programma dal 26 al 29 agosto di quest’anno a Rieti, sono stati definitivamente cancellati. La de ...