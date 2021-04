Covid, in consegna a Regioni 500mila dosi di vaccini Moderna (Di giovedì 1 aprile 2021) Prende il via la consegna alle Regioni delle 500mila dosi del vaccino di Moderna arrivate nella tarda serata di mercoledì all'aeroporto di Roma Fiumicino e poi trasferite all'hub nazionale della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 aprile 2021) Prende il via laalledelledel vaccino diarrivate nella tarda serata di mercoledì all'aeroporto di Roma Fiumicino e poi trasferite all'hub nazionale della ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid consegna Covid, in consegna a Regioni 500mila dosi di vaccini Moderna Prende il via la consegna alle Regioni delle 500mila dosi del vaccino di Moderna arrivate nella tarda serata di mercoledì all'aeroporto di Roma Fiumicino e poi trasferite all'hub nazionale della Difesa a Pratica di ...

Covid, in consegna a Regioni 500mila dosi di vaccini Moderna TGCOM Pasqua blindata, blocchi in strada e ai parchi Poponcini: controlli sulle quantità dell’asporto Pasqua e Pasquetta in sicurezza anti-Covid: è questo il comandamento che la polizia municipale ... delle regole e per quanto riguarda la ristorazione sia l’asporto che la consegna a domicilio ...

