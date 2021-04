Covid-19, così il “casco” aiuta nei casi gravi (Di giovedì 1 aprile 2021) Quando vediamo le immagini dei reparti in cui sono ricoverati i pazienti con Covid-19, a volte veniamo colpiti dall’immagine di un casco trasparente che viene calato sul loro capo. Le persone sembrano quasi dei palombari. Si tratta di uno strumento inventato e prodotto in Italia, con gli esperti di rianimazione italiani che sono diventati “alfieri” nel mondo dell’impiego di questa tecnologia. Ora questa strada “made in Italy” si conferma come opportunità di cura in grado di ridurre il ricorso all’intubazione. A segnalarlo è una ricerca apparsa sulla prestigiosa rivista scientifica Jama, che dimostra come questo mezzo per il supporto respiratorio non invasivo riduce del 40% la necessità di ricorrere all’intubazione, rispetto all’ossigenoterapia ad alti flussi, che è considerata il supporto respiratorio ottimale in caso di ipossiemia, cioè di deficit di ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 aprile 2021) Quando vediamo le immagini dei reparti in cui sono ricoverati i pazienti con-19, a volte veniamo colpiti dall’immagine di untrasparente che viene calato sul loro capo. Le persone sembrano quasi dei palombari. Si tratta di uno strumento inventato e prodotto in Italia, con gli esperti di rianimazione italiani che sono diventati “alfieri” nel mondo dell’impiego di questa tecnologia. Ora questa strada “made in Italy” si conferma come opportunità di cura in grado di ridurre il ricorso all’intubazione. A segnalarlo è una ricerca apparsa sulla prestigiosa rivista scientifica Jama, che dimostra come questo mezzo per il supporto respiratorio non invasivo riduce del 40% la necessità di ricorrere all’intubazione, rispetto all’ossigenoterapia ad alti flussi, che è considerata il supporto respiratorio ottimale in caso di ipossiemia, cioè di deficit di ...

