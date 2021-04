Cormez | Galtier tra i nomi più graditi per la panchina del Napoli | Adl vuole valorizzare Osimhen

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il Corriere del Mezzogiorno scrive che l’allenatore del Lille,, è tra ipiùda De Laurentiis per ladelnella prossima stagione. Il motivo è che il presidenteVictor. Dal nigeriano ilsi aspetta molto. Più di quanto abbia reso finora. “Ils’aspetta tanto da Victor, lo ha aspettato e sostenuto mentre combatteva con le disavventure dell’infortunio e del Covid19. Victor ha segnato solo tre reti, il bottino deve aumentare, può essere un’arma importante per Gattuso. De Laurentiis si aspetta tanto dae medita anche le soluzioni più opportune per valorizzarlo in futuro. A partire da queste riflessioni, ha preso quota ...