Chrissy Teigen abbandona Twitter per sempre

(Di giovedì 1 aprile 2021) Chrissy Teigen è scappata da Twitter: il suo profilo non esiste più. La modella, presentatrice, moglie di John Legend ha detto addio per sempre al social network e ai suoi 13,7 milioni di follower. Il motivo dell’abbandono? Troppa negatività.

Ticinonline

Chrissy Teigen è scappata da Twitter: il suo profilo non esiste più. La modella, presentatrice, moglie di John Legend ha detto addio per sempre al social network e ai suoi 13,7 milioni di follower. Il ...John Legend forma una bellissima coppia insieme a sua moglie Chrissy Teigen, con la quale da tredici anni condivide un amore fatto di tantissime gioie e, purtroppo, anche molto dolore. Chrissy è per J ...