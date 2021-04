Benevento-Parma | Inzaghi favorito di un soffio su D’Aversa

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dieci punti di differenza e uno stato d’animo opposto, ma l’obiettivo perè lo stesso: la salvezza. Lo scontro diretto allo stadio Vigorito, sabato pomeriggio, vede gli uomini di Pippoin testa alle quote di 888sport.it, ma lo scarto minimo fa capire che ci si aspetta un match tirato e apertissimo. La vittoria dei padroni di casa, sarebbe la seconda di fila dopo l’impresa in casa della Juve, si gioca a 2,60, i tre punti emiliani valgono 2,80. L’andata del 6 dicembre 2020 si archiviò con uno scialbo pareggio a reti bianche: un’altra «X», data a 3,35, potrebbe non bastare aldi, a -4 dal Torino quart’ultimo e reduci dal ko con il Genoa. Difficile comunque prevedere un match con molti gol, ecco perché ...

Vediamo insieme la programmazione completa della prossima giornata, che si disputerà tutta sabato 3 aprile: Milan - Sampdoria, ore 12.30 - Sky Atalanta - Udinese, ore 15 - Sky, ore ...Imperia. L'imperiese Davide Massa arbitrerà, che andrà in scena sabato 3 aprile alle 15 allo stadio Vigorito. Ad assistere l'arbitro della sezione di Imperia ci saranno Rodolfo Vuoto di Castellammare di Stabia e Pasquale De ...La partita Benevento - Parma del 3 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventinovesima giornata di Serie A, calcio d'inizio alle ore 15:00 ...